US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Борьбу за титул продолжат россиянки Людмила Самсонова (35-е место в рейтинге) и Вероника Кудерметова (18-е место в рейтинге). Предлагаем вашему вниманию примерное время начала матчей седьмого игрового дня в женском одиночном разряде.
20:00 — Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29).
21:00 — Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США, 12).
23:30 — Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия).
4:00 (5 сентября) — Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18).
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).
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