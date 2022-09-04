Тарпищев о нереализованных трёх матч-поинтах Рублёва: в конце матча ему помогла удача

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал игру российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга US Open – 2022. Рублёв со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) обыграл канадца Дениса Шаповалова.

«Андрей играет в один теннис, у него нет плана Б. Только силовой теннис, где он нагнетает скорость и пытается лишить соперника запаса времени для удара. Поэтому, когда он не реализовал три матч-поинта, Андрей продолжил играть так же, как играл ранее. В конце матча ему помогла удача и усталость Шаповалова», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.