Ольховский: победа над Шаповаловым очень ценная для Рублёва. Андрей не дрогнул

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).



«Не реализовав три матч-пойнта, но после выиграв матч, Рублёв показал своё мастерство. Матч против Шаповалова очень ценен для него, потому что в нужный момент он не дрогнул и довёл матч до победы.



Впечатления от матча хорошие, скорости были сумасшедшие. Да, были ошибки, как со стороны Андрея, так со стороны Шаповалова, но на таких скоростях ошибки неизбежны. Надеюсь, что Рублёв быстро восстановится к следующему матчу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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