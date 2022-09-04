Беременная Элина Свитолина опубликовала новые фото в купальнике

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Пекине (Китай), украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые фото в своих социальных сетях. На них Элина позирует в купальнике и шляпе на берегу моря.
Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
27-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, тогда она проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
- 4 сентября 2022
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:28
-
13:21
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:14
-
12:06
-
12:00
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
10:42
-
10:15
-
10:10
-
10:07
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:56