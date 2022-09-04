Беременная Элина Свитолина опубликовала новые фото в купальнике

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Пекине (Китай), украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые фото в своих социальных сетях. На них Элина позирует в купальнике и шляпе на берегу моря.

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

27-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, тогда она проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).