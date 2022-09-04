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В ФТР прокомментировали победу Рублёва над Шаповаловым в третьем круге US Open

В ФТР прокомментировали победу Рублёва над Шаповаловым в третьем круге US Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

«Матч получился напряжённый и зрелищный. Когда матч в пятом сете доходит до тай-брейка, то очевидно, что тут играли два равных в настоящий момент по силам соперника. У Андрея и Дениса принципиальное соперничество. Матч был качелями: то удача была на стороне одного, то на стороне второго.

Здорово, что Андрей смог довести матч до конца даже после проигранных матчболлов. Это игра, которая доставила удовольствие всем, кто за ней наблюдал на протяжении более четырёх часов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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