Янчук: в матче Рублёва и Шаповалова решила борьба характеров. Андрей оправдал надежды

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open — 2022. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

«Я не ожидал, что Шаповалов, который не обладает таким устойчивым, ровным и сильным характером, так здорово сыграет. Он показал себя с лучшей стороны. Шаповалов яркий и талантливый игрок, в координационном и игровом плане неплох. Тем приятнее и заслуженнее победа Рублёва, который сумел выдержать и выстоять.

Эта борьба характеров в конечном счёте решила исход матча. Игра была чрезвычайно интересной, высококлассной и напряжённой. Не зря они играли более четырёх часов. Рублёв оправдал мои надежды и не только. Победа даёт большую психологическую уверенность нашему Андрею», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.