Янчук: в матче Рублёва и Шаповалова решила борьба характеров. Андрей оправдал надежды

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open — 2022. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).
«Я не ожидал, что Шаповалов, который не обладает таким устойчивым, ровным и сильным характером, так здорово сыграет. Он показал себя с лучшей стороны. Шаповалов яркий и талантливый игрок, в координационном и игровом плане неплох. Тем приятнее и заслуженнее победа Рублёва, который сумел выдержать и выстоять.
Эта борьба характеров в конечном счёте решила исход матча. Игра была чрезвычайно интересной, высококлассной и напряжённой. Не зря они играли более четырёх часов. Рублёв оправдал мои надежды и не только. Победа даёт большую психологическую уверенность нашему Андрею», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 сентября 2022
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:28
-
13:21
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:14
-
12:06
-
12:00
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
10:42
-
10:15
-
10:10
-
10:07
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:56