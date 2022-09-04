Бразилец Бруно Суарес завершил карьеру. Он шесть раз выигрывал ТБШ в парах и миксте

Бразильский теннисист Бруно Суарес объявил о завершении карьеры. Свой последний матч спортсмен провёл в паре с британцем Джейми Марреем во втором круге US Open.
«Спасибо, теннис. Время прощаться. Спасибо за 22 года ежедневного исполнения моей мечты. Всем, кто был со мной в этом путешествии, моя вечная благодарность — без вас ничего бы не было. Один цикл заканчивается, чтобы начался другой. Конец», — написал Бруно Суарес в социальной сети.
40-летний Суарес выигрывал Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США в 2016 году вместе с Джейми Марреем, а также Открытый чемпионат США 2020 года с хорватом Мате Павичем в мужском парном разряде. В миксте бразилец выиграл Открытый чемпионат США 2012 года в паре с россиянкой Екатериной Макаровой, Открытый чемпионат США 2014 года с индийской теннисисткой Саней Мирзой и Открытый чемпионат Австралии 2016 года с россиянкой Еленой Весниной.
- 4 сентября 2022
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