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Елена Веснина отреагировала на сообщение бразильца Суареса о завершении карьеры

Елена Веснина отреагировала на сообщение бразильца Суареса о завершении карьеры
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала сообщение бразильца Бруно Суареса о завершении карьеры. Суарес и Веснина вместе становились победителями Открытого чемпионата Австралии 2016 года в миксте.

«Бруно, партнёр, поздравляю с прекрасной карьерой! Было очень весело играть с тобой, и я рада называть тебя своим другом. Наслаждайся новой главой, уверена, она будет еще интереснее. Суши навсегда!» — оставила комментарий Елена Веснина в социальной сети.

40-летний Суарес — бывшая вторая ракетка мира в парном разряде. Он шесть раз выигрывал турниры «Большого шлема» в парах и миксте, спортсмен является победителем 35 турниров ATP в парном разряде.

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