Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

87-летняя мама Беккера: Борис позвонил мне из тюрьмы лишь однажды. Это был День матери

87-летняя мама Беккера: Борис позвонил мне из тюрьмы лишь однажды. Это был День матери
Комментарии

87-летняя Эльвира Беккера, мать шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, рассказала, как поддерживает связь с сыном, который отбывает тюремное наказание в Великобритании.

«Я больше не могу летать к Борису, не могу навещать его в тюрьме. Это меня сильно огорчает, но ничего не поделаешь. У меня перелом бедренной кости. Чтобы ходить мне нужны костыли либо ходунки. Борис однажды позвонил мне из тюрьмы. Это был День матери. Он сказал, что всё в порядке, и я не должна волноваться о нём», — приводит слова Беккер The Sun.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к 2,5 годам тюремного заключения.

От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022