87-летняя мама Беккера: Борис позвонил мне из тюрьмы лишь однажды. Это был День матери

87-летняя Эльвира Беккера, мать шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, рассказала, как поддерживает связь с сыном, который отбывает тюремное наказание в Великобритании.

«Я больше не могу летать к Борису, не могу навещать его в тюрьме. Это меня сильно огорчает, но ничего не поделаешь. У меня перелом бедренной кости. Чтобы ходить мне нужны костыли либо ходунки. Борис однажды позвонил мне из тюрьмы. Это был День матери. Он сказал, что всё в порядке, и я не должна волноваться о нём», — приводит слова Беккер The Sun.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к 2,5 годам тюремного заключения.