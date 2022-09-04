Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Десятка самых зрелищных розыгрышей первой недели US Open

Десятка самых зрелищных розыгрышей первой недели US Open
Рафаэль Надаль
Комментарии

На официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships опубликована подборка самых зрелищных розыгрышей первой недели Открытого чемпионата США — 2022. Первое место занял заключительный розыгрыш в матче третьего круга между 15-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой и австралийцем Алексом де Минором (20-е место в рейтинге). Испанец реализовал матч-пойнт, исполнив твинер.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми зрелищными розыгрышами первой недели US Open:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2022.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Новость по теме
Три россиянина во второй раз в истории сыграют в четвёртом круге US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022