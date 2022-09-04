Десятка самых зрелищных розыгрышей первой недели US Open

На официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships опубликована подборка самых зрелищных розыгрышей первой недели Открытого чемпионата США — 2022. Первое место занял заключительный розыгрыш в матче третьего круга между 15-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой и австралийцем Алексом де Минором (20-е место в рейтинге). Испанец реализовал матч-пойнт, исполнив твинер.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми зрелищными розыгрышами первой недели US Open:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2022.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».