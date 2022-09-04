«Я верю, что смогу победить Рафу». Тиафо — о матче с Надалем

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-я ракетка мира) поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем (третий номер мирового рейтинга).
«Теперь я верю, что смогу победить Рафу. Я определённо собираюсь выиграть этот матч. Мне нужно соответствовать интенсивности Надаля от первого очка до последнего. В матче с такими игроками не может быть провалов, они сразу этим пользуются.
Матч со Шварцманом был адским. В первом сете я проигрывал 2:5 с двумя брейками, затем отдал свою подачу при 5:6 и уступал 3:6 на тай-брейке. Это одна из самых безумных партий в карьере. Невероятно, как я вообще выиграл сет», — приводит слова американца Eurosport.
Фрэнсис Тиафо и Рафаэль Надаль дважды встречались друг с другом. Испанец оба раза праздновал победу (3:0 на Australian Open – 2019 и 2:0 на турнире в Мадриде.
- 4 сентября 2022
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