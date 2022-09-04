Свёнтек рассказала о реакции игроков на её рекордную серию побед

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек рассказала, как относится к сериям побед. А также о том, как другие теннисисты реагировали на её рекордную серию из побед (37) в туре WTA, которая прервалась на Уимблдоне.
«Во время турниров меня многие поздравляли. Я замечала, что меня высоко ценят за стабильность и за то, что я много работаю. Но, если честно, не знаю, как игроки относятся к этому и что думают по этому поводу. Я получила похвалу от Ализе Корне, когда она выиграла у меня и прервала эту серию.
Очень рада, что меня поддерживают, но уверена, что некоторые немного завидуют (смеётся). Мы все работаем, чтобы побеждать, и, конечно, нужно концентрироваться на процессе. Желание победить – это нормально. Рада, что никто не завидовал, хотя я бы себе завидовала. Здорово, что именно я побеждала на протяжении этого времени», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Отметим, что три победы кряду, одержанные на Открытом чемпионате США, случились впервые после прерванной рекордной серии.
- 4 сентября 2022
-
17:52
-
17:46
-
17:28
-
17:24
-
16:59
-
15:46
-
15:46
-
15:36
-
15:19
-
15:14
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:28
-
13:21
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:14
-
12:06
-
12:00
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
10:42