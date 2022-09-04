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Свёнтек рассказала о реакции игроков на её рекордную серию побед

Свёнтек рассказала о реакции игроков на её рекордную серию побед
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Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек рассказала, как относится к сериям побед. А также о том, как другие теннисисты реагировали на её рекордную серию из побед (37) в туре WTA, которая прервалась на Уимблдоне.

«Во время турниров меня многие поздравляли. Я замечала, что меня высоко ценят за стабильность и за то, что я много работаю. Но, если честно, не знаю, как игроки относятся к этому и что думают по этому поводу. Я получила похвалу от Ализе Корне, когда она выиграла у меня и прервала эту серию.

Очень рада, что меня поддерживают, но уверена, что некоторые немного завидуют (смеётся). Мы все работаем, чтобы побеждать, и, конечно, нужно концентрироваться на процессе. Желание победить – это нормально. Рада, что никто не завидовал, хотя я бы себе завидовала. Здорово, что именно я побеждала на протяжении этого времени», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Отметим, что три победы кряду, одержанные на Открытом чемпионате США, случились впервые после прерванной рекордной серии.

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