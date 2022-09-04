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Фрэнсис Тиафо рассказал, что изменил бы в правилах тенниса

Фрэнсис Тиафо рассказал, что изменил бы в правилах тенниса
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26-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо ответил на вопрос о том, какие вещи он изменил бы в теннисе.

«Это касается толпы. Всех раздражают разговоры и прочий шум. Я разрешил бы публике больше движения и разговоров. Вы видите, как маленькие дети ходят на баскетбольные игры и на другие виды спорта, потому что это развлечение, где нет никаких запретов. Я думаю, что поправка правил помогла бы в привлечении молодых фанатов.

Некоторые игроки жалуются на кого-то с самого верха стадиона. Вас действительно беспокоит то, что делает тот человек? Всё остальное довольно весело. Думаю, что люди, которые приезжают сюда смотреть теннис или смотрят матч в прямом эфире, довольны», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

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