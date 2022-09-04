Чилич: Циципас — невероятный боец, его можно сравнить только с Надалем

17-я ракетка мира хорват Марин Чилич высказался о поражении Стефаноса Циципаса в первом круге US Open. Греческий теннисист уступил Даниэлю-Элаи Галану — 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.
«Я видел по телевизору счёт первых двух сетов матча Циципаса. Такие вещи могут случаться, не знаю, что могло произойти. У меня тоже были подобные случаи, когда я, возможно, был в лучшей форме в своей жизни. Вы принимаете неверное решение и через 15-20 минут проигрываете матч, проигрываете сезон, упускаете каждый шанс. Вы должны понимать, что такие возможности выпадают не так уж часто, и вы так усердно работаете ради них. Так что ему определённо тяжело.
Что мне нравится в Циципасе, так это то, что у него невероятная сила воли. Стефанос — невероятный боец, возможно, лучший в туре, его можно сравнить только с Рафой. Я уверен, что он вернётся и добьётся многого», — цитирует Чилича SDNA.
Марин Чилич в 1/8 финала Открытого чемпионата США сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
- 4 сентября 2022
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