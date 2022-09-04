Надаль — о наследии «Большой тройки»: мы помогли сделать наш спорт лучше, популярнее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль порассуждал на тему наследия «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер) и Серены Уильямс.
«Надеюсь ли я, что через 20 лет историки тенниса будут рассказывать об эпохе Серены Уильямс, Роджера Федерера, Новака Джоковича? Да, это отличная история для нашего вида спорта, в которой много игроков, без сомнения, достигших немалого за последние 20 лет.
Я думаю, что в некотором смысле мы помогли сделать наш спорт лучше, более популярным и создать больше рабочих мест в нашем туре. В целом я думаю, что в мире много людей живут и работают в нашем виде спорта. Это говорит о том, что наш вид спорта популярнее, чем раньше.
В некотором смысле я горжусь и счастлив внести небольшой вклад в мир тенниса. Было невероятно делить эти годы с такими великими чемпионами. Быть частью этой эпохи — честь», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 4 сентября 2022
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