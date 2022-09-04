Дель Потро спросил подписчиков, кто из «Большой тройки» больше всего похож на Хэмилтона

Победитель Открытого чемпионата США аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро спросил у своих подписчиков, кто из тройки Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль наиболее подходил бы на роль Льюиса Хэмилтона в Формуле-1.

Дель Потро выставил опрос, в котором на данный момент 48% пользователей проголосовали за серба Джоковича, 28% отдали предпочтение швейцарцу Федереру и 24% выбрали испанца Надаля. Многие из читателей сравнили Роджера с бразильским автогонщиком Айртоном Сенной, а Рафаэля — с немцем Михаэлем Шумахером.

Хуан-Мартин дель Потро завершил карьеру в 2022 году. Аргентинский игрок завоевал 22 титула ATP. Его наилучшей позицией в мировом рейтинге была третья строчка. Дель Потро является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.