Плишкова — о домогательствах со стороны тренеров: не думаю, что тур может что-то сделать

Бывшая первая ракетка, чешская теннисистка Каролина Плишкова мира высказалась о проблеме эксплуатации, в том числе сексуальной, игроков тренерами в женском туре.

Недавно бывшая французская теннисистка Фиона Ферро обвинила своего экс-тренера Пьера Бутьера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые якобы происходили в период с 2012-го по 2015-й.

«Я не слышала про Фиону Ферро, поэтому не знаю, что происходит. Вообще, мне кажется, что это проблема. Но не думаю, что тур тут может что-то сделать. Тут всё в руках игроков. Конечно, некоторые из них очень молодые. Но у них есть родители. Должны найтись люди, чтобы разобраться.



Представители тура не могут влезать в команду. Команда – почти как семья. Никто не может прийти и указывать. Не думаю, что это правильно. Но, конечно, можно организовать помощь, если кому-то надо поговорить. И сейчас на каждом турнире вроде бы есть психолог. По-моему, есть.



К тому же между теннисистками и тренерами часто бывают отношения. Это всегда так», — сказала Плишкова на пресс-конференции.