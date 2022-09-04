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Плишкова — о домогательствах со стороны тренеров: не думаю, что тур может что-то сделать

Плишкова — о домогательствах со стороны тренеров: не думаю, что тур может что-то сделать
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Бывшая первая ракетка, чешская теннисистка Каролина Плишкова мира высказалась о проблеме эксплуатации, в том числе сексуальной, игроков тренерами в женском туре.

Недавно бывшая французская теннисистка Фиона Ферро обвинила своего экс-тренера Пьера Бутьера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые якобы происходили в период с 2012-го по 2015-й.

«Я не слышала про Фиону Ферро, поэтому не знаю, что происходит. Вообще, мне кажется, что это проблема. Но не думаю, что тур тут может что-то сделать. Тут всё в руках игроков. Конечно, некоторые из них очень молодые. Но у них есть родители. Должны найтись люди, чтобы разобраться.

Представители тура не могут влезать в команду. Команда – почти как семья. Никто не может прийти и указывать. Не думаю, что это правильно. Но, конечно, можно организовать помощь, если кому-то надо поговорить. И сейчас на каждом турнире вроде бы есть психолог. По-моему, есть.

К тому же между теннисистками и тренерами часто бывают отношения. Это всегда так», — сказала Плишкова на пресс-конференции.

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