Макинрой — о попытке Свёнтек помешать действиям соперницы на US Open: это удар ниже пояса

Эксперт Eurosport и обладатель 77 титулов ATP в одиночном разряде Джон Макинрой раскритиковал действия польской теннисистки Иги Свёнтек в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Первая ракетка мира переиграла американку Лорен Дэвис — 6:3, 6:4.
При счёте 2:0 в пользу Дэвис во втором сете, когда американка находилась у сетки и готовилась нанести решающий удар, Ига Свёнтек попыталась помешать сопернице реализовать выигрышную ситуацию, размахивая руками. Лорен не смутили действия польской теннисистки, и она спокойно исполнила удар.
«Не думаю, что это правильно. Это немного удар ниже пояса. Мне кажется, что Свёнтек не стоит так делать. Кажется, она и так хороша на корте, но она научится, ведь Иге всего 21», — приводит слова Макинроя Eurosport.
«Это немного раздражает, не так ли? Я помню, как Цонга делал подобное, но на самом деле это очень сильно отвлекает противника», — поддержала Джона Барбара Шетт.
- 4 сентября 2022
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