Две россиянки вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток по версии WTA

Женская теннисная организация (WTA) подготовила финансовый отчёт, в котором представила список самых высокооплачиваемых теннисисток тура.
На первом месте расположилась американка Серена Уильямс, заработавшая $ 94 606 355 млн, следом идёт её сестра Винус — $ 42 300 720 млн, замыкает тройку румынская теннисистка Симона Халеп — $ 40 107 097 млн. В опубликованном списке Россию представили пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова ($ 38 777 962 млн) и обладательница 18 титулов WTA в одиночном разряде Светлана Кузнецова ($ 25 816 890 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток по версии WTA:
1. Серена Уильямс — $ 94 606 355
2. Винус Уильямс — $ 42 300 720
3. Симона Халеп — $ 40 107 097
4. Мария Шарапова — $ 38 777 962
5. Каролина Возняцки — $ 35 233 415
6. Виктория Азаренко — $ 34 455 818
7. Петра Квитова — $ 34 206 006
8. Анжелика Кербер — $ 31 886 468
9. Агнешка Радваньска — $ 27 683 807
10. Светлана Кузнецова — $ 25 816 890
- 4 сентября 2022
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