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Каспер Рууд вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Корентена Муте

Каспер Рууд вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Корентена Муте
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (седьмой в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв француза Корентена Муте (112-й в рейтинге ATP).

Рууд одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. На счету Муте четыре эйса, одна двойная ошибка и один брейк-пойнт из шести. Рууд пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 возможных.

В 1/4 финала норвежский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который обыграл Алехандро Давидович-Фокину.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 19:15 МСК
Корентен Муте
112
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 7 7 2  
6 		6 6 4 6  
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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