Каспер Рууд вышел в 1/4 финала US Open, обыграв Корентена Муте

Норвежский теннисист Каспер Рууд (седьмой в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв француза Корентена Муте (112-й в рейтинге ATP).

Рууд одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. На счету Муте четыре эйса, одна двойная ошибка и один брейк-пойнт из шести. Рууд пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 возможных.

В 1/4 финала норвежский теннисист встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который обыграл Алехандро Давидович-Фокину.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.