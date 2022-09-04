Маттео Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал US Open — 2022

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который станет для него пятым подряд на турнирах «Большого шлема».
«Я не очень горжусь тем, что начал матч не так, как хотел. У меня были сет и перерыв, после которых я нашёл нужную энергию. Должен сказать, что я немного устал в четвёртом сете, а соперник играл в невероятный теннис.
Мне нравится играть в таких условиях, мне нравится играть здесь, в Нью-Йорке, но здесь многое меняется. Два дня назад в матче с Марреем было не влажно, сегодня всё изменилось. Сегодня утром было жарко, во время матча пришлось выпить много воды, что я и делал. Я пару недель очень усердно тренировался перед турниром, поэтому был готов, и, думаю, это окупилось», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.
Берреттини обыграл Давидович-Фокину со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. В 1/4 финала Маттео Берреттини встретится с норвежцем Каспером Руудом.
- 4 сентября 2022
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