Видеообзор победы Берреттини над Давидович-Фокиной в 1/8 финала US Open — 2022

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-й в рейтинге ATP) вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (39-й в рейтинге ATP) в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Берреттини – Давидович-Фокина.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В 1/4 финала Маттео Берреттини встретится с норвежцем Каспером Руудом.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.