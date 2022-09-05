Каспер Рууд исполнил невероятный удар за сеткой в матче с Муте

Норвежский теннисист Каспер Рууд (седьмая ракетка мира) в четырёх сетах переиграл представителя Франции Корентена Муте (112-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Рууд одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. Муте выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Норвежец пять раз подал навылет, четырежды ошибся на подаче, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 возможных.
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Каспер Рууд во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по-прежнему сохраняет шанс стать первой ракеткой мира. В 1/4 финала норвежец сразится с итальянцем Маттео Берреттини.
- 5 сентября 2022
-
01:16
-
00:35
- 4 сентября 2022
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
19:56
-
19:39
-
19:20
-
18:36
-
18:07
-
17:52
-
17:46
-
17:28
-
17:24
-
16:59
-
15:46
-
15:46
-
15:36
-
15:19
-
15:14
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:32