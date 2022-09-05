Каспер Рууд исполнил невероятный удар за сеткой в матче с Муте

Норвежский теннисист Каспер Рууд (седьмая ракетка мира) в четырёх сетах переиграл представителя Франции Корентена Муте (112-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Рууд одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. Муте выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. Норвежец пять раз подал навылет, четырежды ошибся на подаче, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 возможных.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Каспер Рууд во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по-прежнему сохраняет шанс стать первой ракеткой мира. В 1/4 финала норвежец сразится с итальянцем Маттео Берреттини.