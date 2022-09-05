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Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в пятый круг Открытого чемпионата США. В матче четвёртого раунда соревнований 12-я сеяная Гауфф нанесла поражение 36-й ракетке турнира китаянке Чжан Шуай со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Гауфф пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Шуай подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Гауфф впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США и сразу прошла в четвертьфинал. Раньше лучшим её достижением был третий раунд домашнего турнира «Большого шлема» в 2019 году.

За выход в полуфинал US Open Гауфф сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Чжан Шуай
36
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Кори Гауфф
12
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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