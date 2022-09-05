Карреньо-Буста почувствовал себя плохо и вызвал врача во время матча с Хачановым

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста почувствовал недомогание во время матча с россиянином Кареном Хачановым и вызвал врача.



Теннисисту было трудно передвигаться. Он решил вызвать медика, который сначала проверил пульс игрока, а после дал спортсмену какие-то таблетки. Позже испанец продолжил играть.

На момент написания новости Хачанов выигрывал по сетам со счётом 2:1. Сначала победил испанец со счётом 6:4, позже россиянин его одолел дважды (6:3 и 6:1).



Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Карена Хачанова. Российский теннисист прошёл в 1/8 финала US Open на отказе представителя Великобритании Джека Дрэйпера. Пабло Карреньо-Буста в третьем круге переиграл австралийского теннисиста Алекса де Минора — 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).