Хачанов одолел Карреньо-Буста и вышел в четвертьфинал US Open – 2022

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прошёл в пятый круг Открытого чемпионата США, одолев испанца Пабло Карреньо-Буста.



Россиянин победил со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Матч длился 3 часа 23 минуты.



После третьего сета Карреньо-Буста почувствовал недомогание и вызвал врача.



Теннисисту было трудно передвигаться. Он решил вызвать медика, который сначала проверял пульса игрока, а после дал спортсмену какие-то таблетки. Позже испанец продолжил играть.

Хачанов 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал девять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем US Open является россиянин Даниил Медведев.