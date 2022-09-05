Хачанов одолел Карреньо-Буста и вышел в четвертьфинал US Open – 2022

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прошёл в пятый круг Открытого чемпионата США, одолев испанца Пабло Карреньо-Буста.
Россиянин победил со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Матч длился 3 часа 23 минуты.
После третьего сета Карреньо-Буста почувствовал недомогание и вызвал врача.
Теннисисту было трудно передвигаться. Он решил вызвать медика, который сначала проверял пульса игрока, а после дал спортсмену какие-то таблетки. Позже испанец продолжил играть.
Хачанов 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал девять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из двух.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем US Open является россиянин Даниил Медведев.
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