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«Кто будет первой ракеткой мира?» ATP запустил голосование после поражения Медведева

«Кто будет первой ракеткой мира?» ATP запустил голосование после поражения Медведева
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В Нью-Йорке (США) на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-й номер рейтинга) и 27-летний австралиец Ник Кирьос (25-й номер рейтинга). Встреча завершилась поражением российского теннисиста, после которого он потерял статус первой ракетки мира.

По окончанию игры ATP в своём твиттере запустила голосование на выбор новой первой ракетки мира. Претендентов трое: испанцы Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) и Карлос Алькарас (4-я ракетка мира), а также норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира). Все три теннисиста на данный момент остаются в розыгрыше турнира.

Напомним, Кирьос обыграл Медведева в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Даннил Медведев является действующим победителем турнира.

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