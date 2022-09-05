«Кто будет первой ракеткой мира?» ATP запустил голосование после поражения Медведева

В Нью-Йорке (США) на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-й номер рейтинга) и 27-летний австралиец Ник Кирьос (25-й номер рейтинга). Встреча завершилась поражением российского теннисиста, после которого он потерял статус первой ракетки мира.
По окончанию игры ATP в своём твиттере запустила голосование на выбор новой первой ракетки мира. Претендентов трое: испанцы Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) и Карлос Алькарас (4-я ракетка мира), а также норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира). Все три теннисиста на данный момент остаются в розыгрыше турнира.
Напомним, Кирьос обыграл Медведева в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Даннил Медведев является действующим победителем турнира.
Медведев и Надаль вместе на тренажёрах в Цинциннати
- 5 сентября 2022
-
06:08
-
06:00
-
05:48
-
05:44
-
05:37
-
05:23
-
05:16
-
04:36
-
04:22
-
03:35
-
03:22
-
02:04
-
01:16
-
00:35
- 4 сентября 2022
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:58
-
20:44
-
19:56
-
19:39
-
19:20
-
18:36
-
18:07
-
17:52
-
17:46
-
17:28
-
17:24