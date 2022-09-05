После поражения 26-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022 австралийцу Нику Кирьосу (6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6). в мировом рейтинге сменится лидер.
Претендентов на звание первой ракетки мира осталось трое – это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе — кто станет первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022?
Опрос доступен по ссылке.
Напомним, в четвёртом круге US Open – 2022 соперником Надаля станет американец Фрэнсис Тиафо (26-й номер рейтинга), Алькарас встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-й номер рейтинга), а Рууд будет выявлять сильнейшего в 1/4 финала в матче с Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга).
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