Вероника Кудерметова завершила выступления на US Open, уступив Онс Жабер в двух сетах

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлиь 28-летняя представительница Туниса Онс Жабер (5-я ракетка мира) и 25-летняя россиянка Вероника Кудерметова (18-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Онс Жабер в двух сетах – 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

На счету Кудерметовой четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и два из четырёх (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два из двух (100%) удачных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала соревнований соперницей Онс Жабер станет 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга), которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову (35-й номер рейтинга).