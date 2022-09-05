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Вероника Кудерметова завершила выступления на US Open, уступив Онс Жабер в двух сетах, ЮС Опен

Вероника Кудерметова завершила выступления на US Open, уступив Онс Жабер в двух сетах
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлиь 28-летняя представительница Туниса Онс Жабер (5-я ракетка мира) и 25-летняя россиянка Вероника Кудерметова (18-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Онс Жабер в двух сетах – 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

На счету Кудерметовой четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и два из четырёх (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два из двух (100%) удачных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала соревнований соперницей Онс Жабер станет 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга), которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову (35-й номер рейтинга).

Сетка US Open - 2022.
US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 05:40 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		4  
         
Вероника Кудерметова
18
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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Новости. Теннис
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