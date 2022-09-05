US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей седьмого игрового дня

Ранним утром мск 5 сентября завершился седьмой соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей седьмого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (четвёртый круг).

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 3:6, 7:6, 6:3, 4:6, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Корентен Муте (Франция) — 6:1, 6:2, 6:7, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 27) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6, 3:6, 6:3, 6:2

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

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