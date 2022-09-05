Даниил Медведев разобрал свои действия в проигранном матче с Ником Кирьосом на US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей игре в матче с австралийцем Ником Кирьосом в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Медведев проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 6:2.

«Мой план частично был в том, чтобы он не применял тактику «подача — выход к сетке». В одном из моментов я почувствовал, что, может, слишком близко подхожу к сетке. Поэтому я стал действовать чуть дальше, но так, что он, как мне кажется, не мог как следует применять эту тактику, а у меня при этом было больше времени на приём.

Вообще, как мне кажется, мой приём был не так уж плох. Но мне стоило лучше подавать. Это не всегда легко. И надо было лучше играть на задней линии. Это тоже непросто. Он играл хорошо», — сказал Даниил на пресс-конференции.

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