Даниил Медведев оценил свои результаты на турнирах «Большого шлема» в 2022 году

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои выступления на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2022. На Australian Open Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале, на «Ролан Гаррос» дошёл до четвёртого круга, на Уимблдоне не выступал ввиду отстранения россиян и белорусов, на US Open проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге.
«Я недостаточно хорошо выступил. Не победил в Австралии, когда у меня был шанс. На Уимблдоне у меня не было возможности сыграть. На «Ролан Гаррос» проиграл в четвёртом раунде. Тут [на US Open] тоже в четвёртом. Да, надо выступать лучше. Надо брать больше очков, если хочется вернуться на первое место в мире», — сказал Даниил на пресс-конференции.
Напомним, по окончании US Open Медведев перестанет быть первой ракеткой мира.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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