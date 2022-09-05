US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей седьмого игрового дня
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На Открытом чемпионате США – 2022 завершился седьмой игровой день. В женской сетке определились первые участницы четвертьфиналов. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей седьмого игрового дня US Open в женском одиночном разряде.
Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 27) — 6:4, 6:1.
Кори Гауфф (США, 12) — Чжан Шуай (Китай) — 7:5, 7:5.
Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (10:8), 6:1.
Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — 7:6 (7:1), 6:4.
Все результаты доступны на «Чемпионате».
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000. Победители прошлого года Даниил Медведев и Эмма Радукану завершили выступление на турнире.
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