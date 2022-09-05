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Ник Кирьос: если мы с Медведевым сыграем ещё 9 раз, он победит меня в большинстве случаев

Ник Кирьос: если мы с Медведевым сыграем ещё 9 раз, он победит меня в большинстве случаев
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, признал, что вряд ли сможет часто обыгрывать россиянина. Медведев проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

«Я не слишком праздновал. Это только четвёртый раунд. Я вышел в четвертьфинал.

Это был удивительный опыт. Я победил первую ракетку мира на стадионе имени Артура Эша. Но мне не слишком хочется праздновать, поскольку понимаю: если я сыграю с ним ещё девять раз, он, вероятно, победит меня в большинстве случаев», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

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