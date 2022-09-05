Дмитриева: Медведев выиграл бы матч с Кирьосом, если бы ему повезло в первом сете

18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах Анна Дмитриева поделилась мыслями о поражении Даниила Медведева в матче четвёртого круга US Open от австралийца Ника Кирьоса.

«Можно было предвидеть, Кирьос хорошо играет — быстрее и активнее, а Даня не выигрывает, подача хуже. Дане надо было гарантированно держать подачу, а он это не делал. Дане жутко не повезло в первом сете. Первую половину игры Медведев был лучше. Если бы он победил в первом сете, то выиграл бы матч», — сказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победа над Медведевым стала для Кирьоса четвёртой в карьере. На счету россиянина одна виктория на Australian Open — 2022.