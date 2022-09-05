Дмитриева: Медведев выиграл бы матч с Кирьосом, если бы ему повезло в первом сете
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах Анна Дмитриева поделилась мыслями о поражении Даниила Медведева в матче четвёртого круга US Open от австралийца Ника Кирьоса.
«Можно было предвидеть, Кирьос хорошо играет — быстрее и активнее, а Даня не выигрывает, подача хуже. Дане надо было гарантированно держать подачу, а он это не делал. Дане жутко не повезло в первом сете. Первую половину игры Медведев был лучше. Если бы он победил в первом сете, то выиграл бы матч», — сказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Победа над Медведевым стала для Кирьоса четвёртой в карьере. На счету россиянина одна виктория на Australian Open — 2022.
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:03
-
11:03
-
10:57
-
10:38
-
10:21
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:25
-
07:59
-
07:54
-
07:28
-
07:18
-
07:17
-
07:00
-
06:51
-
06:50
-
06:38
-
06:38
Партнерский контент