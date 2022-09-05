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Карен Хачанов поделился мнением о Данииле Медведеве

Карен Хачанов поделился мнением о Данииле Медведеве
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что думает о соотечественнике, первой ракетке мира Данииле Медведеве.

«Он выиграл US Open в прошлом году, это его первый «Шлем». Он стал первым номером в мире. Это своего рода серьёзное заявление.

По-моему, в последний раз мы играли в 2019-м в Монреале. Я бы сказал, что не очень хорошо сыграл тогда. Он тогда поднимался, начал всё больше и больше прибавлять во второй половине сезона. Я бы сказал, что он полностью отличается от меня и Ника Кирьоса», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Карен Хачанов и Ник Кирьос сыграют друг с другом в четвертьфинале US Open после того, как австралиец обыграл Медведева.

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