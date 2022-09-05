Шамиль Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева от Ника Кирьоса на US Open — 2022

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу австралийца Ника Кирьоса над первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Кирьос обыграл Медведева со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Решающий момент — конец первого сета во время тай-брейка, когда у Дани было три сетбола. Если бы взял сет, то по итогу выиграл бы и весь матч. Кирьос — сложный игрок… Импульсивный и непредсказуемый в своих действиях. К тому же ещё здорово подаёт. С ним очень тяжело играть — постоянно рвёт игру. Если коротко: тяжело привыкнуть к его действиям. Медведев любит более комбинационную игру.

Кирьос — неудобный соперник не только для Медведева, но и для Джоковича. У Новака с ним тоже отрицательный баланс. Кирьос до этого года не отличался большой стабильностью в игре. Только сейчас начал более-менее стабильно играть.

Даня по качеству играл абсолютно нормально. Единственное, не хватило одного-двух очков. В Монреале была похожая ситуация», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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