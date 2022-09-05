Дарья Касаткина рассказала, как восприняла реакцию людей на свой каминг-аут

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что её удивила реакция общественности на её каминг-аут. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

«Никакой запрет пропаганды не повлияет на это, что хотите делайте. Я, честно, готовилась к худшему. Думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но по итогу я удивилась, как всё обернулось… Как классно! Не всё так плохо, как я думала», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Напомним, ранее 25-летняя Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой России, сенсационно проиграла в первом круге Открытого чемпионата США, который начался 29 августа.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: