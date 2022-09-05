Кто станет чемпионом US Open — 2022?
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Сегодня, 5 сентября, состоятся заключительные матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет чемпионом US Open — 2022?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Напомним, год назад победителем Открытого чемпионата США стал россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича. В этот раз Медведев не смог защитить титул. В матче четвёртого круга US Open Даниил в четырёх сетах проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
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