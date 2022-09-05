US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 5 сентября, состоятся матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису в женской сетке. По итогам восьмого дня станут известны все четвертьфинальные пары. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала матчей восьмого игрового дня в женском одиночном разряде.
19:00 — Джессика Пегула (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 21)
20:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия)
21:30 — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)
2:00 (6 сентября) Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
По результатам седьмого игрового дня определились две пары 1/4 финала. Американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с француженкой Каролин Гарсией, а представительница Туниса Онс Жабер с австралийкой Айлой Томлянович.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
- 5 сентября 2022
-
14:00
-
13:24
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:03
-
11:03
-
10:57
-
10:38
-
10:21
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:25
-
07:59
-
07:54
-
07:28
-
07:18
-
07:17