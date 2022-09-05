US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 5 сентября, состоятся матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису в женской сетке. По итогам восьмого дня станут известны все четвертьфинальные пары. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала матчей восьмого игрового дня в женском одиночном разряде.



19:00 — Джессика Пегула (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 21)

20:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия)

21:30 — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)

2:00 (6 сентября) Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)

По результатам седьмого игрового дня определились две пары 1/4 финала. Американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с француженкой Каролин Гарсией, а представительница Туниса Онс Жабер с австралийкой Айлой Томлянович.

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».