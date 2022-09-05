Шамиль Тарпищев не считает трагедией потерю Медведевым первой строчки в рейтинге ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что российский теннисист Даниил Медведев по окончании Открытого чемпионата США перестанет быть первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге US Open.

«Жалко, что Медведев потерял 1,5-2 месяца из-за травмы. Без неё продолжал бы быть первым. Сейчас будет вторым-третьим — никакой трагедии нет. Это теннис. Даня был первым 16 недель — это рекорд для российского тенниса», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: