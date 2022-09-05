Тарпищев: Медведев — один из лучших. Есть пятёрка, с которой надо держать ухо востро

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Даниила Медведева в матче с Ником Кирьосом.

«Медведев по качеству игры остаётся одним из лучших игроков. Нет никаких сомнений в его игре. Есть пять человек, с которыми ему нужно держать ухо востро: Алькарас, Надаль и остальные. Есть Джокович, но ему играть не дают. У Дани скомканный сезон, но такое бывает. Условно говоря, если бы с Кирьосом играла версия Медведева на Australian Open, то он бы выиграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев не смог защитить очки за титул 2021 года на Открытом чемпионате США, когда он в финале переиграл серба Новака Джоковича. Таким образом, россиянин по завершении US Open потеряет место первой ракетки мира.