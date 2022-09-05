Тарпищев: Медведев — один из лучших. Есть пятёрка, с которой надо держать ухо востро

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Даниила Медведева в матче с Ником Кирьосом.
«Медведев по качеству игры остаётся одним из лучших игроков. Нет никаких сомнений в его игре. Есть пять человек, с которыми ему нужно держать ухо востро: Алькарас, Надаль и остальные. Есть Джокович, но ему играть не дают. У Дани скомканный сезон, но такое бывает. Условно говоря, если бы с Кирьосом играла версия Медведева на Australian Open, то он бы выиграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Даниил Медведев не смог защитить очки за титул 2021 года на Открытом чемпионате США, когда он в финале переиграл серба Новака Джоковича. Таким образом, россиянин по завершении US Open потеряет место первой ракетки мира.
- 5 сентября 2022
-
15:29
-
15:11
-
15:09
-
15:01
-
14:15
-
14:00
-
13:24
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:03
-
11:03
-
10:57
-
10:38
-
10:21
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:25