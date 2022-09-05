Кирьос, победив Медведева на US Open, установил достижение, не покорявшееся никому 35 лет

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США, установил крайне редкое достижение. Кирьос одержал вторую в этом сезоне победу над игроком, занимающим первое место в рейтинге ATP, — до этого он победил Медведева на турнире в Монреале. Это первый случай с 1987 года, когда какой-либо игрок дважды за сезон обыгрывает первую ракетку мира, сообщается в «твиттере» bet365.
Напомним, в четвертьфинале US Open соперником Ника Кирьоса станет другой россиянин, Карен Хачанов. В своём матче 1/8 финала Хачанов в пяти сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 5 сентября 2022
-
15:29
-
15:11
-
15:09
-
15:01
-
14:15
-
14:00
-
13:24
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:03
-
11:03
-
10:57
-
10:38
-
10:21
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:25