Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос, победив Медведева на US Open, установил достижение, не покорявшееся никому 35 лет

Кирьос, победив Медведева на US Open, установил достижение, не покорявшееся никому 35 лет
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США, установил крайне редкое достижение. Кирьос одержал вторую в этом сезоне победу над игроком, занимающим первое место в рейтинге ATP, — до этого он победил Медведева на турнире в Монреале. Это первый случай с 1987 года, когда какой-либо игрок дважды за сезон обыгрывает первую ракетку мира, сообщается в «твиттере» bet365.

Напомним, в четвертьфинале US Open соперником Ника Кирьоса станет другой россиянин, Карен Хачанов. В своём матче 1/8 финала Хачанов в пяти сетах обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.

Кому проигрывал Медведев за последний год. Кирьос празднует победу второй раз за месяц Кому проигрывал Медведев за последний год. Кирьос празднует победу второй раз за месяц

Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022