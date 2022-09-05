Топ-10 розыгрышей Рафаэля Надаля в первую неделю US Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во вторую неделю Открытого чемпионата США. На пути к четвёртому кругу 22-кратный обладатель турниров «Большого шлема» переиграл австралийца Ринки Хидзикату, представителя Италии Фабио Фоньини и француза Ришара Гаске. Надаль отдал два сета за три матча и вышел в 1/4 финала американского турнира. Официальный аккаунт US Open опубликовал подборку 10 лучших розыгрышей испанца за первую неделю US Open.
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рафаэль Надаль поспорит с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Аргентины Диего Шварцмана.
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