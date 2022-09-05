Дарья Касаткина рассказала, о чём общается с украинскими теннисистками

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, на какие темы общается с теннисистками из Украины.

«Я в контакте с девчонками из Украины, с которыми и раньше хорошо общалась. Просто не могла не интересоваться, как у них дела.

Очень грустно, что мы больше не обсуждаем, кто как сходил на шопинг, а обсуждаем, где у кого родители и всё ли с ними хорошо. Я бы очень хотела вернуть то время, когда кто-то завидовал кому-то, что она сумку подороже купила. А не обсуждать то, что обсуждаем сейчас», — рассказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Напомним, ранее 25-летняя Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой России, сенсационно проиграла в первом круге Открытого чемпионата США, который начался 29 августа.

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