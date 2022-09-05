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Касаткина — о смене гражданства: горжусь тем, что я русская, но теннис для меня № 1

Касаткина — о смене гражданства: горжусь тем, что я русская, но теннис для меня № 1
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Победительница шести турниров WTA российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, планирует ли менять гражданство.

«Какой страны гражданство я бы хотела? Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным. Не знаю. На данный момент я гражданка России. И, несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», – сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США, уступив представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-й номер мирового рейтинга) — 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

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