Тренер Надаля: этот год Рафы был идеальным, но он также был полон происшествий

Карлос Мойя — тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля — прокомментировал выступление своего подопечного в этом сезоне.



«Этот год Рафы был идеальным, но также был полон происшествий. Когда он играл, его уровень был впечатляющим, особенно в важные моменты. Но, конечно, были инциденты, которые мешали ему иметь форму, которую он хотел бы. Мы не должны забывать одну вещь: он 36-летний игрок, у которого за плечами долгий путь. Это нормально, что тело постепенно начинает давать сбои.



Надаль всегда говорил, что не будет делать ничего безумного только для того, чтобы быть № 1, но сейчас это так близко. Быть номером один снова имеет большую ценность, а заканчивать год на вершине рейтинга — тем более. Самое главное для него — заботиться о своём теле и хорошо себя чувствовать перед турнирами «Большого шлема», — цитирует Мойю пресс-служба ATP.



В 2022 году Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат Австралии, турниры в Мельбурне (Австралия) и Акапулько (Мексика).