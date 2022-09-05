Бенуа Пэр обратился к девушке, которая второй год подряд на USO попала на камеры с пивом

Французский теннисист Бенуа Пэр в социальных сетях обратился к девушке, которая второй год подряд попала на камеры трансляции Открытого чемпионата США со стаканом пива, выпивая его залпом.
«В следующем году мы выпьем вместе», — написал Бенуа Пэр в социальных сетях, ответив на пост с девушкой.
Сам Пэр покинул US Open — 2021 в первом круге, разгромно проиграв американцу Кэмерону Норри со счётом 6:0, 7:6 (7:1), 6:0.
Бывшая 18-я ракетка мира Пэр в июле впервые с 2015 года покинул топ-100 рейтинга ATP. Сейчас он на 173-й строчке рейтинга.
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.
- 5 сентября 2022
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