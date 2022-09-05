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Тренер Надаля — о Рафе: если бы он продолжал играть, как в 2010-м, то завершил бы карьеру

Тренер Надаля — о Рафе: если бы он продолжал играть, как в 2010-м, то завершил бы карьеру
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Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о разных эпохах игры подопечного, упомянув об изменениях в его навыках.

«Дебют Надаля на US Open состоялся в 2003 году, первый титул – в 2010 году, а в 2022 году он претендует на свой 23-й мэйджор. Какой Надаль лучше? Это разные эпохи, и физические изменения очень велики. В 2010 году в его игре были некоторые навыки, которые он утратил, потому что обстоятельства вынудили его внести изменения в игру. Это была удивительная его версия, но сегодняшняя не слабее.

Если бы он продолжал играть так же, как в 2010 году, он не был бы таким конкурентоспособным сейчас и, возможно, завершил бы карьеру. Все в команде хотели бы иметь свежего Рафу в возрасте 22 лет, но мы должны адаптироваться к телу и разуму. У него есть вещи, которые он делает лучше, чем раньше. Ему пришлось развиваться, чтобы оставаться конкурентоспособным в 2022 году», — цитирует Мойю пресс-служба ATP.

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