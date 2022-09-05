Андрей Рублёв — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open — 2022

Сегодня, 5-го сентября, 11-я ракетка мира, олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв (9) сразится с первой ракеткой Великобритании Кэмероном Норри (7) за место в четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2022. Поединок поставлен первым запуском на стадионе Луи Армстронга и начнётся в 18:00 мск (в 11:00 по местному времени).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Кэмерон Норри в 1/8 финала US Open – 2022.
Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Рублёв разгромил Норри в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в 2020-м (6:2, 6:1), а в прошлом году проиграл ему в полуфинале соревнований в Сан-Диего (6:3, 3:6, 4:6).
Победитель матча Рублёв – Норри в четвертьфинале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (22).
- 5 сентября 2022
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